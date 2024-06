Vitali e Grant in maglia azzurra. Puntano a giocare il Preolimpico

Due biancorossi in maglia azzurra. A meno di un mese dall’inizio del torneo Preolimpico in Portorico - che assegnerà gli ultimi posti disponibili per Parigi - il ct della nazionale Gianmarco Pozzecco ha diramato la ‘long list’ (composta da trenta giocatori) da cui usciranno i dodici che potranno sognare di partecipare alla manifestazione sportiva più importante di tutte.

Tra questi ci sono anche i ‘reggiani’ Michele Vitali e Sasha Grant e se per il capitano della Unahotels si tratta di un piacevole ritorno, per il classe 2002 si tratta di una sorta di ‘esordio’ tra i big. L’ala di origine sarda fin qui aveva fatto parte di alcune nazionali ‘sperimentali’ (il cosiddetto ‘Green Team’) ma quella di ieri è una soddisfazione nuova e che si spera possa essere solo l’inizio di un brillante percorso di ascesa.

Il gruppo verrà visionato dal ‘Poz’ che poi, giorno dopo giorno e amichevole dopo amichevole, farà le sue scelte e tratterrà solo chi sarà più funzionale al proprio progetto tecnico. Tra domani e giovedì il ct sceglierà i 18 azzurri che si ritroveranno a Trento da domenica a giovedì. Cinque giorni di allenamenti che avranno un duplice scopo: cominciare a lavorare sul gruppo che volerà a San Juan prima di inserire i giocatori di Milano e Bologna, attualmente impegnati nella finale scudetto. Dal 14 al 21 giugno ci sarà il ‘Folgaria il Training Camp’ per il tradizionale periodo di preparazione, mentre sono due le amichevoli in programma prima del trasferimento nei Caraibi: domenica 23 giugno alla ‘Il T Quotidiano Arena’ di Trento contro la Georgia (ore 19) e martedì 25 giugno al ‘WiZink Center’ di Madrid, contro la Spagna di coach Sergio Scariolo (ore 20). Il 26 giugno il volo per Miami, dove l’Italia sosterrà due giorni di allenamento prima di trasferirsi definitivamente a San Juan, sede del torneo Pre Olimpico. Dopo l’esordio contro il Bahrain (2 luglio) la sfida ai padroni di casa (4 luglio), in caso di passaggio del turno ci saranno la semifinale ed eventuale finale con le prime due classificate del girone che comprende Lituania, Messico e Costa d’Avorio. Realisticamente le possibilità di vedere i due biancorossi al Preolimpico non sono altissime, ma va anche detto che ogni anno ci sono delle sorprese e già essere rientrati nel ‘giro’ rappresenta una bella soddisfazione.

Contemporaneamente, la Pallacanestro Reggiana inizia a guardarsi attorno per costruire un roster che possa essere competitivo sia in campionato che in una coppa europea (si spera nell’Eurocup), ma le voci circolate su un possibile approdo di Spissu in biancorosso non trovano conferma. Il play-guardia è stato a Kazan con Coldebella e la suggestione nasce probabilmente da questo, ma attualmente il ‘soldatino sardo’ avrebbe pretese economiche e tecniche (punta a fare l’Eurolega…) assolutamente fuori scala.