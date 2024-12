Volley B1 femminile. L’Olimpia fa suo il derby con la Libertas

LIBERTAS FORLI’

1

OLIMPIA RAVENNA

3

(26-28, 25-14, 23-25, 24-26)

LIBERTAS: Gennari 9, Bruno 13, Folli 17, Blaseotto 8, Galletti 5, Simoncelli 14, Gregori (L). All. Marone

OLIMPIA: Poggi 3, Marchesano 10, Pirro 2, Fabbri 8, Casini 24, Balducci 9, Franzoso (L); Toppetti, Bendoni 3, Piraccini, Nika, Missiroli 5. NE: Fusaroli. All. Rizzi

Arbitri: Gardellin e Iovinella

Due ore fitte di emozioni e di belle giocate al Ginnasio di Forlì in un derby romagnolo che è stato all’altezza della tradizionale rivalità fra le due città. Lo ha vinto l’Olimpia che fa un bel salto in classifica, ma sono state poche le giocate che hanno determinato il risultato e addirittura le padrone di casa hanno marcato più punti complessivi (98 a 93). Rizzi parte con la ex Balducci in posto4 e l’approccio è nettamente favorevole alle ravennati, che creano un buon vantaggio (12-7); ma la mai doma formazione di casa difende molto e riaggancia sul 22 pari. Due set ball sprecati dalle forlivesi poi è l’Olimpia a sorpassare con muro di Fabbri e a chiudere su una palla contestata. La Libertas non si arrende e riparte forte nel secondo set, l’unico dall’andamento lineare a causa della pessima prova delle ravennati in attacco (20% di squadra).

Nel terzo set allunga Forlì (16-11) ma la partita rimane caratterizzata da scambi lunghissimi con difese in evidenza. Pareggio Olimpia a 22 (ingresso di Bendoni) e muro di Marchesano che chiude al primo set ball. Nel quarto set (Missiroli e Bendoni in campo per Pirro e Fabbri) costanti vantaggi delle padrone di casa che non diventano risolutivi; la parità è raggiunta a 16, grazie a ricezione e difesa che salgono ulteriormente di livello. Il primo set ball è ospite, ma una tripletta Poggi-Missiroli-Casini (determinante in attacco) rovescia gli equilibri e porta a Ravenna l’oro dei 3 punti che fa uscire momentaneamente l’Olimpia dagli ultimi 4 posti della classifica.

Marco Ortolani