Wei Lun Zhao sceglie l’America. Gioca ad Atlanta con il sogno Nba

Da Prato all’America, inseguendo il sogno chiamato Nba. E’ la storia di Wei Lun Zhao, cestista classe 2005 di nazionalità cinese, ma nato a Prato, prima del trasferimento a Varese. La sua passione per il basket lo ha portato ad affrontare tutto il percorso giovanile con la società locale più importante. E a debuttare nel massimo campionato con i biancorossi, ad appena 16 anni, diventando così il primo giocatore del Dragone a calcare i parquet della Legabasket. Nella passata stagione, Zhao si è diviso fra Prima Squadra - riuscendo a trovare spazio soprattutto in Fiba Europe Cup - serie B Interregionale e Under 19. Con queste ultime due formazioni, il ragazzo si è messo in grande evidenza.

Playmaker di 182 centimetri per 74 chili di peso, il 18enne (compirà 19 anni a settembre) ha ricevuto diverse offerte – oltre a quella quinquennale di Varese – nelle scorse settimane per salutare l’Italia. Dalla Germania ad esempio, dove lo aveva cercato in particolare l’Alba Berlino. E pure da Oltreoceano: a Zhao sono infatti pervenute proposte per giocare e studiare nel basket universitario Ncaa degli Stati Uniti. Alla fine il cestista di Prato ha effettivamente optato per l’America, ma scegliendo la Overtime Elite, una lega giovanile di basket professionistico con base ad Atlanta, Georgia, che ha lo scopo di trovare e coltivare i grandi talenti di domani della pallacanestro. Sotto la guida dell’ex star della Nba Damien Wilkins e dei vari coach, i ragazzi si allenano quotidianamente e competono nel loro campionato interno, composto da tre squadre di casa (City Reapers, YNG Dreamerz e Cold Hearts) e da altrettante esterne.

Insomma, si tratta di un percorso alternativo al mondo Ncaa, che può portare i prospetti ad affacciarsi al mondo Nba e della G-League. Per Zhao, che mai si è misurato fuori dalla realtà varesina, inizierà quindi una nuova e intrigante avventura: per lui ecco almeno un anno garantito ad Atlanta per giocare e studiare. Poi si vedrà quel che accadrà. Quel che è certo è che il 18enne avrà l’occasione di misurarsi con giovani di talento, di migliorarsi e di capire al termine della stagione il proprio livello. Il sogno è ovviamente quello di approdare prima o poi nel mondo dorato della Nba. Le chances, vista la concorrenza e le qualità fisiche del ragazzo, non sembrano così elevate, ma questo non significa che Zhao non possa comunque avere - una volta conclusa l’esperienza a stelle strisce - un’ottima carriera in Europa.

Francesco Bocchini