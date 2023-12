1-1 con il gryphus. Prato Calcio a 5, il quarto pareggio

Ancora un pareggio, il quarto in sette partite disputate, per la squadra femminile del Prato Calcio a 5. Nella loro seconda gara casalinga, le biancazzurre non sono riuscite ad andare al di là di un 1-1 con le perugine del Real Gryphus. L’unica rete di marca pratese è stata messa a segno dalla ‘solita’ Torrini. Questa la formazione schierata dall’allenatore Nicola Giannattasio (foto): Giovannini, Betti, Bini, Castelli, Innocenti, Borghesi, Grancia, Bazzini, Torrini, Pili, Pizzirani, Durante. Nella classifica del girone B della serie B, che è guidata dal C5 Roma con 21 punti, il Prato Calcio a 5 si trova a quota 7 ma con una partita da recuperare, ovvero il derby con la Nuova Comauto Pistoia che andrà in scena domani alle 19 al Pala Kobilica. La classifica sfida con le arancioni, al di là delle motivazioni di campanile, sarà un passaggio molto importante per la stagione della squadra biancazzurra.

M.M.