"10° Memorial "Ivo Rastelli" e 6° Memorial "Aquilino Bonfanti": festa e competizione al "La Palagina" di Pieve a Nievole"

La "Palagina" di Pieve a Nievole si vestirà a festa durante il lungo weekend di Pasqua, grazie al 10° Memorial "Ivo Rastelli" ed al 6° Memorial "Aquilino Bonfanti". I classici tornei, dedicati a due importanti figure della società calcistica dei Giovani Via Nova, vedranno in campo diverse formazioni della categoria Pulcini 2013 e della categoria Esordienti 2011, pronte a contendersi la vittoria finale. Ai Pulcini è dedicato il trofeo "Ivo Rastelli". Le squadre presenti sono ben 16: oltre ai padroni di casa dei Giovani Via Nova, ci saranno anche Tau Altopascio, Zenith Prato, Cecina, Grifoni, Pontedera, Brusaporto, Real Lucca, Pisa, Poggio a Caiano, Lucca 7, Capostrada, Levante, Maliseti, Academy Porcari e Pescia. Tutte e sedici sono state inserite in quattro gironi da quattro squadre ciascuno, da cui verranno fuori le due compagini che il 1° aprile si contenderanno il trofeo, nel corso della finale in programma alle 18. Le formazioni Esordienti in campo sono invece 8: oltre ai Giovani Via Nova, abbiamo Bientina, Academy Tau, Comeana, Pontedera, Marciano, Grifoni e Capostrada. Sono state divise in due gironi da 4 squadre ciascuno, e da qui verranno fuori le due formazioni, che lunedì alle 16 giocheranno la finale per il Trofeo "Bonfanti".

La presentazione dei tornei è stata fatta alcuni giorni fa presso il Centro Sportivo de "La Palagina" di Pieve a Nievole. Il Presidente dei Giovani Via Nova Osvaldo Romani, ed i suoi fedelissimi dirigenti Ennio Pollastrini e Gianluca Stefanelli, hanno fatto gli onori di casa. Per la FIGC è intervenuto Roberto D’Ambrosio, mentre per la UISP, da cui arriveranno gli arbitri che dirigeranno gli incontri, erano presenti Nicola Tesi e Roberto Boschi. L’Assessore Lida Bettarini ha fatto le veci del Comune di Pieve a Nievole. Ognuno di loro ha fatto gli auguri alle squadre del Via Nova che prenderanno parte ai tornei, ricordando l’importanza dello sport come elemento di aggregazione e come base importante per la crescita sana dei ragazzi in ogni ambito sociale. E’ stato anche ricordato l’importante lavoro di restyling del campo sintetico, che a breve doterà "La Palagina" di un terreno di gioco di assoluto livello. Un pensiero commosso è andato anche alla figura di David Ignudi, noto collaboratore de "La Nazione" molto affezionato a questo torneo, venuto a mancare nel 2018. A lui verrà dedicato il premio come "Giocatore in Prospettiva Futura", che andrà all’atleta che sarà maggiormente capace di distinguersi.

Simone Lo Iacono