"45 Giorni di Attesa per la Sentenza sullo Stadio Franchi"

Dopo il comunicato del Comune sulla questione Franchi (pezzo in cronaca) il presidente dei Fedelissimi Lorenzo Mulinacci ha espresso la propria opinione su Fb. "Apprendo che la tanto attesa data del 7 dicembre in cui il Tar della Toscana dovrebbe decidere sullo stadio Franchi potrebbe avere uno slittamento fino a 45 giorni per essere operativa – si legge –. Scherziamo!!! Questa stagione abbiamo potuto giocare, anche se in Eccellenza, perché la Figc ha chiesto e ottenuto di anticipare di un mese la sentenza del Tar del Lazio, arrivata il giorno dopo. Possibile che il Comune non sia riuscito a far anticipare questa udienza, per riappropriarsi di due impianti di sua proprietà che nel frattempo stanno andando in malora? Non mi convince". "Prima o poi arriverà il giorno in cui non sarà più colpa di Montanari – ha aggiunto – e il Comune tornerà in possesso degli impianti e dovrà fare i lavori".