91° minuto. Gorgone: "Gara ’sporca‘ vinta con intelligenza»

Giustificata (ma contenuta) l’euforia in casa rossonera al termine del match, con l’allenatore Gorgone che ha fatto questa analisi.

"E’ stata – ha detto il trainer – una partita “sporca”, ma giocata con raziocino ed intelligenza da parte dei ragazzi, in un momento delicato. Abbiamo sicuramente giocato meglio altre volte, ma senza raccogliere nulla. Sono contento per i ragazzi e per chi apprezza questa squadra. Vittoria dedicata ai tifosi che ci sono vicini, al presidente, a tutta la società e a questi ragazzi. Siamo stati premiati, ma siamo sempre in credito; ora ripartiamo: ci attende un tour de force. Il campo? Ci crea qualche problema, va migliorato".

Poi Gorgone (foto) ha aggiunto: "Erano troppo importanti i tre punti. Se è la svolta? Me lo auguro per i ragazzi, nel secondo tempi li ho visti più sciolti. E’ tornato bene Benassai, abbiamo recuperato Sabbione e, ora, siamo un po’ più completi per organizzare la partita di Cesena che è complicatissima".

"Contro l’Entella – ha concluso il tecnico – ho visto tanta umiltà, sacrificio: doti che servono in queste categorie. Nonostante tutto, giochiamo sempre per vincere e lo avete visto negli ultimi minuti della gara. L’Entella? Me l’aspettavo così: quadrata, tosta, con giocatori in grado di giocare partite “sporche”; venivano da risultati positivi: è una vittoria che acquisisce ancora più valore per la Lucchese".

Dopo i due posticipi di ieri sera, con la Lucchese che ha punito un’ Entella rinunciataria, con il gol di Russo a due minuti dalla fine ed il pari tra Pescara e Rimini, questa è la situazione.

Classifica: Torres 30; Cesena 27; Perugia 24; Carrarese 23; Pescara e Recanatese 21; Pontedera e Pineto 20; Gubbio 17; Lucchese ed Ancona 16; Arezzo ed Olbia 15; Entella 14; Sestri Levante, Spal, Vis Pesaro e Rimini 12; Juventus Next Gen 11; Fermana 7. Lucchese, Entella, Sestri Levante, Rimini, Cesena e Juventus hanno una partita in meno.

