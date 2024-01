91° minuto - Gorgone: "Vittoria meritata, complimenti a tutti anche per la gestione». Mercato: trattativa aperta per la punta Simeri La Lucchese sta trattando con Simone Simeri, centravanti napoletano di 31 anni, per rinforzare la prima linea. Simeri, attualmente in prestito alla Carrarese, ha già giocato in diverse squadre e ha collezionato oltre 300 partite. Nel frattempo, la Lucchese ha vinto il primo round della semifinale di coppa contro il Padova. Il giovane Yeboah è stato il protagonista della serata, segnando il terzo gol consecutivo. La squadra si prepara per la gara di ritorno il 28 febbraio.