Si gioca oggi, alle 14.30, a Camaiore, la partita di cartello della undicesima giornata, il derby tra i bluamaranto allenati da Pietro Cristiani e i garfagnini del nuovo trainer Walter Vangioni (foto). Il Castelnuovo, quarto in classifica, ex aequo con la Massese, a quota 17, sfida la capolista versiliese imbattuta che veleggia a quota 24. I camaioresi sono partiti subito alla grande in questa stagione, con 7 vittorie e 3 pareggi, anche se, nelle ultime due giornate, la loro forma sembra un po’ appannata.

"Ci siamo allenati bene per tutta la settimana – spiega Vangioni – e i ragazzi sono apparsi motivati e vogliosi di riscattare l’inaspettato scivolone di domenica scorsa con il Certaldo. Abbiamo analizzato a lungo questa gara e abbiamo capito gli errori fatti e, pertanto, mi aspetto un Castelnuovo molto diverso da quello frenato e, a volte, senza idee di domenica scorsa, dove ogni giocatore sembrava cercare da solo la soluzione, invece di orchestrare un gioco corale. Mancheranno ancora Biggeri, Rossi e Bonaldi che ne avranno ancora per diverse settimane. In compenso ci saranno El Hadoui e Camaiani che stanno riprendendo la migliore condizione".

"Confido – conclude il trainer – nel sostegno dei nostri tifosi che, sicuramente, scenderanno al “Comunale” di Camaiore per sostenere e applaudire i ragazzi". Fra i bluamaranto un "ex" importante, castelnuovese doc, 147 presenze e 9 gol in gialloblu: Matteo Borgia, il forte terzino destro dei versiliesi, classe 1990, anche se possiamo dire quasi 1991, essendo nato il 28 dicembre; un ragazzo molto esperto che era approdato in prima squadra giovanissimo fino al 2014, quando era partito per Ghivizzano: poi Seravezza, Cascina, Tau e Camaiore, tra "D" ed Eccellenza.

Dino Magistrelli