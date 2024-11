La capolista all’attacco. Il Chiesanuova atteso da un esame. Mobili: "Attenzione al Monturano»

Ancora tu. A quattro giorni di distanza dallo 0-0 più dolce, quello che ha dato al Chiesanuova la qualificazione alla finale di Coppa Italia, i biancorossi e il Monturano sono di nuovo faccia a faccia. Questa volta per il campionato e a stadi invertiti, appuntamento alle 14.30 al "Sandro Ultimi" per un incontro che ha i tratti del testa-coda o quasi. E che, se sfruttato a dovere, potrebbe ri-spedire il gruppo di Mobili in testa alla classifica in totale solitudine. Oggi infatti il Chiesanuova è sì al comando con 22 punti ma assieme al K-Sport Montecchio che nel pomeriggio ha l’ostica trasferta di Matelica. Tanto è sulle ali dell’entusiasmo il Chiesanuova (oltretutto con l’imbattibilità stagionale arrivata a 16 partite!), anche se la società cerca di rimanere con i piedi per terra guardando partita per partita, tanto invece è in difficoltà il Monturano Campiglione. I fermani di mister Martinelli sono infatti quart’ultimi con 8 punti e reduci da tre sconfitte consecutive.

Mobili, il rischio maggiore è lasciarsi trasportare dall’entusiasmo?

"Chiaramente il raggiungimento della finale ci ha dato grande felicità, ma appunto la gara col Monturano è stimolante come banco di prova, come occasione di maturità mentale altrimenti rischi di sbatterci i denti".

L’altro rischio poteva essere di natura fisica ed è un bene che rigiochiate proprio contro con chi ha riposato. Ormai vi conoscete bene: quali i loro punti di forza?

"Sono una squadra equilibrata e stanno recuperando pedine importanti. La classifica non deve ingannare, anche perché ad esempio lo stop col Tolentino è arrivato nel recupero e quando stavano vincendo".

Con i punti di sutura sopra l’occhio messi mercoledì, Pasqui non ci sarà?

"Al 90% no".

Al posto del più bravo nel dribbling, il veloce Trabelsi o altre soluzioni?

"Trabelsi è una possibilità ma anche il giovane Priori sta facendo bene. Vedremo se riproporre il tridente o meno".

Andrea Scoppa