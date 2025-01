A caccia del riscatto. Conti: "Tolentino a Osimo per cancellare il ko col K Sport»

"Andiamo a Osimo per tornare al successo e cancellare la sconfitta con il Montecchio". Parla così Federico Conti, centrocampista del Tolentino, caricando tutto l’ambiente cremisi in vista della trasferta insidiosa di domenica sul campo dell’Osimana. "Vogliamo ripartire – continua Conti – dopo la sconfitta casalinga di domenica scorsa, andiamo ad affrontare una formazione di blasone del campionato, che ha tante individualità importanti. Dovremo quindi essere tutti sul pezzo fin dall’inizio per provare a ottenere punti pesanti".

Il centrocampista cremisi è uno degli ultimi arrivati nel mercato invernale, rinforzando il reparto e arricchendolo con la sua qualità ed esperienza. "Ho trovato un gruppo molto solido, che l’allenatore ha plasmato con il lavoro e i risultati, mi sono trovato subito bene. Il mio arrivo insieme con quello di Peluso può portare qualcosa in più a livello di esperienza a tutto il gruppo, cerchiamo di aiutare – prosegue – i ragazzi più giovani insieme con gli altri over che erano già in squadra da inizio stagione".

Tolentino che nonostante l’ultima gara senza punti è ancora in piena zona playoff e non ha di certo intenzione di fermarsi. "Le partite che mancano alla fine del campionato sono ancora tante, i punti – conclude Conti – peseranno sempre di più e ci aspettiamo tante battaglie in tutti i campi. Non dobbiamo pensare troppo alla lunga, ma guardare al presente e concentrarci a fare bene nel match contro l’Osimana, perché tutto il gruppo vuole reagire e tornare a gioire".

Marco Natalini