Torneo delle Regioni in Sicilia: la sfida delle Marche contro la Lombardia

Oggi in Sicilia inizia il Torneo delle Regioni, la prima a scendere in campo è l’Under 15 marchigiana che alle 9.30 affronta la Lombardia. Quest’ultima è l’avversaria designata per tutte le Rappresentative Marche nella prima giornata. L’Under 17 scende in campo alle 11.30, poi alle 14.30 è il turno della Femminile e l’Under 19 chiude alle 17. Stessi orari, domani, per i quattro impegni contro la Sicilia. E di nuovo alla stessa ora appuntamento lunedì per i quattro incontri con la Basilicata. Si giocheranno le fasi finali fino a venerdì (il 16 i quarti, le semifinali il 17 e le finali il 18), giorno in cui conosceremo il nome delle regine italiane di ogni categoria.

Rappresentativa under 19, convocati Jacopo Cerquozzi e Michele Ioele (P. S. Elpidio); Samuele Filiaci (A. Colli); Leandro Lalaj (A. Mariner); Michael Atzori (Corridonia); Elia Morini (G. Gradara); Gennaro Pietropaolo (Grottammare); Luca Cerretani (K Sport); Davide Sergiacomo (Urbino); Matteo Alidori, Angelo Chimezie, Cesario Mangiacapre (Montegranaro); Lorenzo Galeotti (Montefano); Andrea Morelli (Monturano); Diego Gigli (Osimana); Riccardo Bongelli, Denny Ciattaglia (Maceratese); Francesco Tarulli (Sangiustese); Diego Manna (Tolentino); Tommaso Antoniucci (Urbania). All. Gianluca De Angelis.

Rappresentativa femminile: Omaima Nefezi (Ancona Women Respect); Valentina Canestrari, Aliche Della Chiara, Ginevra Mandolini (Arzilla); Giorgia Amatucci, Giada Di Camillo, Michela Marucci (Ascoli); Sofia Stollavagli (Maceratese); Alessia Pontini, Sofia Cerquetti (Samb); Maria Sofia Montesi, Elena Cavagna, Giorgia Fabbozzi, Aurora Gigli (La Jesina Aurora); Caterina Baldassarrini, Ilaria Borghiani, Miriam Cecchini, Aurora Elia, Sofia Polenta (Recanatese); Sofia Giacomini (Woman Sangiustese). All. Antonio Censi.

Under 17: David Floridi, Tommaso Muratori (Ancona); Ivo Vallasciani (P. S. Elpidio); Tommaso Diamanti (Corridonia); Nicholas Damiani (Civitanovese); Nicola Langella (V. Senigallia); Elia Imbrescia (Grottammare); Giosuè Lorenzetti (M. Vallesina); Daniel Mucciacciaro (Portorecanati); Leonardo Mezzelani, Leonardo Romitelli, Giorgio Talozzi (Recanatese); Leonardo Natalini (Samb); Nicolò Bettini (S. Genga); Riccardo Arbusti, Lorenzo Chiavellini, Nicolò Massimi (Tolentino); Alassane Traore (Trecastelli); Alessandro Geusa (Fermignanese); Riccardo Filippini (V. S. Martino). All. Francesco Baldarelli.

Under 15. Manuel Petrini (Academy Civitanovese); Leonardo Montecchiani (Ancona); Alberto Santaniello (B. Nazzaro); Elio Sina (Caldarola); Andrea Sottanella (Fermo); Giacomo Brancozzi, Pietro Vita (I. Rapagnano Grotta); Christian Arduini (Urbino); Iulian Grigore (N. Altofoglia); Francesco Marini (Osimana); Davide Maturo (R. Metauro); Matteo Carinelli, Andrea Petroselli (Recanatese); Diego Romagnoli (Robur); Matteo Torresi (Maceratese); Daniel Cittadini (Samb); Michelangelo Polini (S. Valdaso); Matteo Torresi (V. Castelfidardo). All. Matteo Pazzi.