A casa del fanalino azzurra colli. Mobili: "Chiesanuova, serve la massima attenzione»

Prima trasferta nell’ascolano per il Chiesanuova che oggi alle 15.30 sfiderà a Castel di Lama l’Azzurra Colli. Grazie ai due successi di fila la squadra di Mobili va nel sud delle Marche col vento in poppa alimentato dalla classifica che la vede al 7° posto con 9 punti. I rivali sono in fondo con 2 punti e un solo gol segnato, peggior attacco. In questi casi i rischi sono due: sottovalutare l’impegno (ma non è il caso del Chiesanuova che ha come obiettivo la salvezza), o trovarsi di fronte una squadra quasi disperata e che sprigionerà motivazioni extra. Tra l’altro rinfrancata dal pareggio in casa della Rata che ha interrotto la serie di 4 ko. Alla vigilia Roberto Mobili ha messo in guardia i suoi: "Ne abbiamo parlato nella rifinitura, c’era anche il presidente, abbiamo detto ai giocatori di prestare la massima attenzione perché è vero che l’Azzurra è ultima e io non ne conosco le cause, ma è evidente che parliamo di una squadra di ben altro rango, la scorsa primavera capace di arrivare ai playoff". Quali gli elementi che più apprezza del team di Amadio? "Ce ne sono tanti, da Filiaggi a Gesuè a Gabrielli, ma l’Azzurra in questi anni dall’esterno ha sempre mostrato la forza del gruppo". Ritrovate Filippo Carnevali dopo la squalifica, potrebbe essere l’unica novità di formazione rispetto a domenica? "Possibile, anche perché Defendi ha la febbre e sarà difficile recuperarlo. Se vogliamo festeggiare il terzo successo di fila dovremmo fare molto meglio, perché nel secondo tempo col Castelfidardo ci siamo troppo difesi".

Andrea Scoppa