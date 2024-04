A Correggio sfuma l’argento. Montecchio: playout in casa

Si è chiuso anche il campionato di Eccellenza: la capolista Cittadella Vis Modena ha calato il sipario sul trionfale torneo che la porterà l’anno prossimo in Serie D con una sconfitta in casa per 1-0 col Terre di Castelli (gol di Maio).

Risultato che interessa particolarmente alla Correggese, visto che a causa della vittoria del Terre disputerà i playoff in trasferta. La Correggese, infatti, ha superato con una manita il Real Formigine (5-1): a segno al 27’ pt Vaccari, raddoppio al 32’ pt di Vezzani, tris di Leonardi al 2’ della ripresa. Sul 3-0 il Real Formigine ha accorciato con Iattici al 4’. Un semplice bagliore: Dopo tre giri di lancette, ci ha pensato Solinas a segnare il quarto gol per la squadra di Gallicchio. Solinas, 42’ st Galli (C), 4’ st Iattici (F).

il playoff sarà quindi Terre di Castelli-Correggese. Si disputerà a Castelvetro il 12 maggio e i modenesi avranno due risultati su tre a disposizione. Questo perché in caso di parità sono comunque previsti i supplementari, ma nel caso ci fosse ulteriore parità nei 120 minut, niente rigori ma andrebbe agli spareggi nazionali proprio la compagine modenese, che ha chiuso a 72 punti come la Correggese ma sopravanzandola per gli scontri diretti a favore. Le altre reggiane: chiude a 48 punti il Brescello/Piccardo, al primo anno di vita dopo la fusione tra Polisportiva Brescello e Piccardo Traversetolo.

Ieri vittoria per 3-2 sul campo de La Pieve Nonantola, che farà i playout: gol di Fomov e clamorosa doppietta di Ennamli con reti al 91’ e al 93’, proprio allo scadere. Per i modenesi rigore di Cheli e gol di Gobbi.

Il Fabbrico ha concluso una buona annata da neopromossa, a quota 45 punti, e con un pareggio per 2-2 a Salsomaggiore. A segno prima i parmensi con Fanti e con un’autorete, poi rimonta reggiana con Dodi e Zampini, due reti trovate negli ultimi sei minuti di gioco.

Poco sotto ecco il Rolo con un bottino di 43 punti. Ieri 2-2 interno con la Fidentina: per i reggiani gol di Serroukh e Fiocchi, per i parmensi a segno Varani e Terranova su rigore, che hanno recuperato appunto il parziale vantaggio di 2-0 del Rolo.

Il Montecchio ha battuto la Bagnolese nel derby reggiano per 2-1. In rete due volte Bevilacqua nei primi dieci minuti, poi gol della bandiera rossoblù di Daniele Calabretti.

Il Montecchio ha chiuso a quota 29 punti e disputerà il playout in casa con la Fidentina. L’altra sfida per la salvezza sarà Zola-La Pieve Nonantola.

Retrocesse direttamente Faro Gaggio e, come noto ormai da tempo, la Bagnolese, che ha disputato forse il campionato più triste della sua storia. I rossoblù reggiani hanno chiuso col misero bottino di 8 punti e hanno compiuto un doppio salto all’indietro dalla Serie D alla Promozione.

In 34 turni hanno perso per ben 30 volte, cogliendo solo due pareggi e due vittorie.