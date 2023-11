A dicembre. Su Tvrs sei gare in diretta televisiva

Sul piccolo schermo a dicembre le gare di Montefano e Maceratese. Ufficializzate le partite che il prossimo mese saranno trasmesse in diretta da Tvrs (canale 13). Ecco i match di Eccellenza che si potranno vedere in diretta tv alle 14.30. Domenica 3 dicembre sarà trasmessa Castelfidardo-Urbania; sette giorni dopo sarà la volta di Azzurra Colli-Montefano e il 17 le telecamere di Tvrs seguiranno Monturano-Maceratese. Il sabato si potranno vedere, sempre alle 14.30, in diretta tre gare di Promozione. Il 2 dicembre sarà trasmessa Fermignanese-Fabriano Cerreto (girone A); il 9 sarà la volta di Monticelli-Matelica e il 16 andrà in onda il match Vigor Castelfidardo-Trodica.