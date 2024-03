A figline decidono Putzolu e Mugelli. Il Seravezza torna a sorridere. Interrotta la crisi di risultati

figline

FIGLINE: Conti, Tema, Simonti, Bonavita (66’ Malpaganti), Sabatini, Ficini, Zellini, Saccardi, Bruni (80’ Banchelli), Torrini (66’ Cavaciocchi), Zhupa. (A disp.: Simoni, Fiore, Costantini, Lebrun, Diarra, Pagnini). All. Tronconi.

SERAVEZZA POZZI: Lagomarsini; Salerno, Mannucci, Coly, Ivani; Bedini, Simonetti; Brugognone (31’ Sforzi), Putzolu, Camarlinghi (67’ Loporcaro); Mugelli. (A disp.: Mariani, De Ferdinando, Granaioli, Benedetti, F. Maccabruni, Petruzzi, Delorie). All. Amoroso.

Arbitro: Petraglione di Termoli (ass. Cucci di Trapani e Rallo di Marsala).

Reti: 23’ Putzolu; 93’ Mugelli.

Note: ammoniti Sabatini (F), Mannucci (S), Bruni (F), Cavaciocchi (F) e Coly (S).

FIGLINE – Torna finalmente a quel successo che gli mancava da troppo tempo (non vinceva dal 7 gennaio) il Seravezza Pozzi che così interrompe la crisi di risultati e si rilancia in chiave playoff battendo 2-0 il Figline grazie alle reti a metà primo tempo di Tommaso Putzolu ed a fine partita di Filippo Mugelli.

Su un campo al limite della praticabilità, mister Amoroso abbandona subito l’esperimento 3-5-2 (che aveva varato la domenica prima col Livorno) per tornare al collaudato 4-2-3-1 anche se senza bomber Benedetti (che aveva preso una “vecchina“ dolorosa una settimana fa) e ancora senza capitan Granaiola (in questo caso per scelta tecnica, preferendogli di nuovo Simonetti).

I versiliesi partono forte e giocano fin da subito molto nella metà campo valdarnese. Il gol sblocca-partita lo trova Putzolu dal limite mirando all’angolino alla sinistra del portiere dopo il bello scambio a destra Brugognone-Bedini.

Lagomarsini nega il pari prima a Saccardi alla mezzora

e poi a Simonti. Si fa male il 2005 Brugognone intanto ed entra il coetaneo Sforzi al suo posto. Nella ripresa i verdazzurri stanno corti e ordinati, concedendo poco o nulla al Figline e andando molto in ripartenza. Nel finale viene annullato un gol a Bedini (per fuorigioco di Putzolu). Poi il 2-0 arriva con Mugelli che chiude i conti.

Bella partita, da grande squadra, per il Seravezza che ha manovrato e sviluppato bene nonostante il campo pesante. I migliori sono stati Putzolu, Mugelli, Bedini e Mannucci.