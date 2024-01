A Monticelli. L’Atletico Ascoli in campo contro il Matese

Torna in campo l’Atletico Ascoli oggi alle 14.30 allo stadio ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli dove affronterà il Matese, ultimo in classifica. Una sfida salvezza che arriva dopo il doppio exploit dei bianconeri del Patron Graziano Giordani: mercoledì nel recupero vincente contro il Chieti e domanica con il pareggio conquistato sul campo della capolista Campobasso. Una sfida dove l’Atletico Ascoli potrà contare anche sull’apporto del nuovo acquisto: l’esterno argentino Santiago Gerlero, classe 2005 alla prima esperienza in Europa e che arriva dall’Atletico de Raffaela. A presentare la sfida contro il Matese è stato il centravanti bianconero Jonathan Ciabuschi autore del gol dell’1-1 Campobasso. "È stata una settimana importante per noi – ha ammesso Ciabuschi – Venivamo dalla sconfitta immeritata contro il Termoli. Una sconfitta più figlia di errori individuali che di altro. A Chieti abbiamo approcciato in maniera giusta e dopo l’eurogol di Olivieri la partita si è messa in discesa. Grazie poi alla splendida azione di Cesario e alla rete di Traini abbiamo portato la gara dalla nostra parte in maniera decisiva. A Campobasso è stata una partita tosta. Loro sono davvero forti dal punto di vista fisico e tecnico, probabilmente i più forti del campionato. Questo rende ancora più bello e importante il punto che abbiamo fatto. Pubblico, campo e l’ambiente in generale la rende quasi una squadra insuperabile. Per me questo è il primo anno da Over in Serie D e le cose nuove mi creano entusiasmo e voglia".

Valerio Rosa