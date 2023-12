A Orvieto senza il capitano Cretella. Ma il Grifone vuole riscattarsi subito

Anche ieri pomeriggio il patron Gianni Lamioni ha assistito alla seduta di allenamento che i biancorossi hanno disputato sul campo del "Palazzoli" dove praticamente (stamani ci sarà la consueta rifinitura) hanno completato la preparazione in vista della trasferta di domani ad Orvieto. E a proposito della squadra umbra la secca sconfitta interna per 3-0 ad opera del Montevarchi è costata la panchina a mister Fiorucci: domani infatti a dirigere i biancorossi umbri sul terreno dello stadio "Muzi" farà il suo debutto il nuovo allenatore, Antonio Rizzolo che si trova a gestire una situazione d’emergenza con le squalifiche di Manoni e Labonia e gli infortuni di Vignati e Marsili. E dal canto loro i biancorossi di mister Bonuccelli, sarà assente lo squalificato Cretella, devono riscattere la prima sconfitta di questo campionato maturata domenica allo "Zecchini" contro il San Donato Tavarnelle. Tra I maremmani è probabile il debutto, magari in corsa, dell’attaccante Alessandro Romairone. Al posto dello squalificato Cretella potrebbe essere il turno di Bruni, ieri assente all’allenamento, oppure quello di Carannante. Per il resto dovrebbe essere confermata la consueta formazione con Rinaldini e Riccobono alle spalle di Marzierli. Oggi alle 19 termina la prevendita al Bar Tripoli dei biglietti per assistere alla partita. A dirigere il match sarà l’arbitro Aronne della sezione di Roma.