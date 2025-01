A Porto Sant’Elpidio. Settempeda ripresa in zona Cesarini

Porto Sant’Elpidio 1 Settempeda 1

Doello, Corvaro (38’ st Mannozzi), Magliulo, Felloussa, Smerilli, Trombetta, Amici, Ivo Vallasciani (25’ st Shakaj), Zira, Bracalente (47’ st Cerquozzi), Panichi. All. Mengoni.

SETTEMPEDA: Pettinari, D’Angelo, Palazzetti, Montanari, Pagliari, Quadrini, Sfrappini, Perez, Cappelletti, Salvatelli (11’ st Pariani), Massini. All. Ciattaglia.

Arbitro: Uncini di Jesi.

Reti: 35’ st Sfrappini, 44’ st Trombetta.

Primo tempo vivace tra formazioni che si danno battaglia senza sbloccare la partita. Nella ripresa il ritmo sembra alzarsi. Al 6’ Pettinari nega la rete a Zira. Gli ospiti protestano per un atterramento in area di Panichi, ma l’arbitro lascia correre. Negli ultimi dieci minuti accade di tutto. Al 34’ Montanari colpisce la traversa su punizione, un minuto dopo gli ospiti passano in vantaggio con Sfrappini. Sembra fatta per la Settempeda, ma al 44’ arriva l’inconrata vincente di Trombetta, che gela i biancorossi e li costringe ad accontentarsi del pareggio.