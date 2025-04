Il Gubbio vince con merito contro il Milan Futuro: 3-2

Gubbio, 23 aprile 2025 – E playoff saranno. Il Gubbio vince con merito contro un Milan Futuro che ha dimostrato tutta la sua inesperienza e, contestualmente, anche la qualità. Al primo squillo si sblocca il match. È l’8° quando Fall scivola sull’attacco di Tentardini e lascia il pallone vagante sul quale si avventa Tommasini, il n° 9 anticipa prima Camporese e poi Nava, infilando in rete il suo nono sigillo stagionale che vale il gol dell’1-0. Il Gubbio si adagia un po’ sugli allori e il Milan Futuro cresce con il passare dei minuti: al 21° Fall cerca Ianesi che, in area, cade sul contrasto con Stramaccioni. Silvestri indica subito il dischetto, dagli 11 metri va Camarda che con il destro spiazza Venturi e rimette tutto in parità. Non passa molto prima del ritorno in vantaggio dei rossoblù, appena nove minuti. Di Massimo calcia dalla bandierina, la palla arriva sul secondo palo e Coubis, nel tentativo di anticipare Rocchi, la tocca di schiena e se la mette in porta. Nell’intervallo Oddo passa al 4-3-3 ma il canovaccio del match non cambia, anzi il Gubbio trova quasi subito la via del gol: al 50° Zallu da destra mette in mezzo per Di Massimo che di testa scavalca Nava e fa 3-1. Esultanza verso la famiglia presente tribuna per il n°10, che torna al gol dopo quasi un anno (l’ultimo risaliva al 28 aprile scorso contro il Rimini) e scoppia anche in un pianto liberatorio. I rossoblù rischiano di dilagare: al 63° Spina si lancia in avanti, Tommasini gli sfila il pallone e calcia ma viene murato da Nava, lo recupera e serve ancora Spina che calcia col mancino ma Nava lo mura. Al 73°, invece, è Spina che cerca l’assist per D’Ursi, che calcia al volo ma viene chiuso in corner da Nava. Nel forcing finale i baby rossoneri la riaprono: Silvestri comanda ancora rigore per fallo di Tentardini su Traoré, dal dischetto va ancora Camarda che spiazza ancora Venturi e sigla la doppietta personale. Il mancino di Traoré fa tremare i rossoblù all’83°, ma da qui in poi la gara scivola via senza particolari sussulti.

Tabellino

GUBBIO-MILAN FUTURO 3-2

GUBBIO (4-3-3): Venturi; Zallu (st 36’ D’Avino), Rocchi, Stramaccioni, Tentardini (st 36’ Tozzuolo); Iaccarino, Rosaia, Corsinelli; Spina (st 40’ David), Tommasini (st 40’ Faggi), Di Massimo (st 18’ D’Ursi). All. Fontana A disp. Bolletta, Rovaglia, Signorini, Maisto, Proietti.

MILAN FUTURO (3-5-2): Nava; Coubis, Camporese, Bozzolan (st 25’ Omoregbe); Fall (st 1’ D’Alessio), Sandri, Malaspina (st 25’ Eletu), Branca (st 1’ Traorè), Alesi (st 37’ Turco); Camarda, Ianesi. All. Oddo A disp. Pittarella, Raveyre, Vladimorov, Sia, Minotti, Scotti, Vos.

ARBITRO: Silvestri di Roma1 (Capriuolo-Nirintsalama)

MARCATORI: pt 8’ Tommasini, 22’ Camarda (r), 30’ aut. Coubis, st 5’ Di Massimo, 34’ Camarda (r)

NOTE: corner 4-4; ammoniti: Fall, Venturi, Di Massimo, Sandri; recupero: pt 3’; st 5’.