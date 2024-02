A Rolo si prevede il sold out: c’è la Cittadella

Team reggiani d’Eccellenza a caccia della ribalta nella domenica del calcio dilettanti (ore 14.30). Si preannuncia il sold out a Rolo dove la truppa di mister Ferraboschi, mai così in forma grazie a 3 hurrà e 1 pari, attende la capolista Cittadella del fantasista ex di turno Malivojevic e di tante altre stelle come l’ex granata Guidone.

Sempre nella Bassa reggiana la Brescello Piccardo tende l’imboscata alla vice-regina Terre di Castelli, magari sfruttando la stanchezza dei modenesi che mercoledì hanno vinto l’andata del primo round nazionale della Coppa Italia contro i toscani del Terranuova Traiana. Big-match in terra piacentina per la Correggese ospite del Nibbiano, terza forza del lotto che precede di una lunghezza i biancorossi. E’ già quasi un’ultima spiaggia l’inedita trasferta di Gaggio Montano per la Bagnolese che incrocia il Faro terzultimo con l’obiettivo di arrestare a 5 una serie nera condita da tanti episodi sfavorevoli. Punti-salvezza pesanti in palio anche per Montecchio e Fabbrico rispettivamente di scena sui campi di Real Formigine e Fidentina.

Dopo aver esultato nel big-match contro la Vianese, il Bibbiano/San Polo difende il primato solitario nell’insidioso impegno modenese contro il pericolante Cavezzo. Prova a ripartire i rossoblù di mister Iemmi nell’arduo impegno interno contro l’Atletic Cdr Mutina del bomber Notari. Derby ricco di spunti fra Arcetana e il Vezzano guidato dal trainer ex di turno Vinceti che proprio domenica ha centrato il primo successo nel 2024. I biancoverdi possono contare sul rientro da squalifica del fantasista Bernabei. Nel girone A il Luzzara prova a chiudere il discorso salvezza contro la maglia nera Cervo.

Alta tensione in città per la Prima categoria: big-match d’alta classifica a Gavassa fra il Daino Santa Croce e un rilanciato Guastalla, mentre all’ex Sporting la FalkGalileo deve dare un calcio alla crisi nella stracomunale col Masone, terza forza del lotto. Il trainer reggiano Christian Iotti, assieme allo stopper Garrubba, al terzino Pelagatti e al bomber Ben Hassem, col Viadana affrontano la Povigliese di cui sono stati protagonisti nelle ultime stagioni.

Comincia l’inedita avventura in questo panorama per i mister Massimo Abbati e Davide Marmiroli, abituati ad altre categorie, sulle rispettive panchine di Rubierese e Reggiolo.

In Seconda categoria big-match per la Campeginese che fra le mura amiche del "Lusuardi" va all’assalto della regina Fontanellatese, avanti di un solo punto rispetto alla truppa dell’ex pro Davide Ferrari. Analogo scontro per il Roteglia che prova ad acuire la crisi di risultati dei modenesi del Corlo.

Il programma

Eccellenza: Brescello Piccardo (36)-Terre di Castelli (49); Faro (17)-Bagnolese (8); Fidentina (16)-Fabbrico (29); Nibbiano (45)-Correggese (44); Real Formigine (34)-Montecchio (28); Rolo (30)-Cittadella (56).

Promozione

Girone A: Boretto (23)-Felino (32); Cervo (18)-Luzzara (29); Riese (30)-Fornovo Medesano (33); Sammartinese (36)-Pontenurese (32); Sarmatese (26)-Campagnola (28).

Girone B: Arcetana (51)-Vezzano (26); Atletic Progetto Montagna (6)-Quarantolese (19) sul sintetico di Castelnovo Monti; Castellarano (36)-San Felice (25); Cavezzo (17)-Bibbiano/San Polo (57); Sporting Scandiano (35)-Fiorano (12); Vianese (54)-Atletic Cdr Mutina (43); Virtus Camposanto (27)-Baiso/Secchia (33).

Prima categoria

Girone B: Basilicastello (28)-Celtic Cavriago (10); Casalese (32)-Boca Barco (21).

Girone C: Daino S.Croce (35)-Guastalla (32); FalkGalileo (17)-Masone (34); Rubierese (19)-Original Celtic Bhoys (21); Solierese (23)-Reggiolo (13); Viadana (24)-Povigliese (28); Virtus Correggio (25)-Ganaceto (41). Girone D: Carpineti (8)-Colombaro (28); Casalgrande (42)-Consolata (15).

Seconda categoria

Girone B: Busseto (34)-Levante (18); Campeginese (34)-Fontanellatese (35); Mezzani (15)-Fc 70 (9); Pro Villanova (22)-Gattatico (24); Virtus Calerno (26)-Corte Calcio (12).

Girone D: Barcaccia (34)-Montecavolo (19); Real Casina (27)-Rapid Viadana (18); Reggio Calcio (15)-Santos 1948 (25) ore 15.30; San Faustino (21)-Atletico Bibbiano Canossa (31); Saxum United (23)-Novellara (23); United Albinea (31)-Gualtierese (16); Virtus Bagnolo (22)-Sporting Cavriago (18).

Girone E: La Veloce Fiumalbo (8)-Cerredolese (28); Real Maranello (25)-Fellegara (25); Roteglia (29)-Corlo (37); Rubiera (18)-Fox Junior Serramazzoni (31); Spezzanese (29)-Borzanese (22).

Girone F: Virtus Mandrio (34)-Carpine (28).

Terza categoria

Girone A: Amici di Davide (21)-Felina (27); Gatta (10)-Collagna (8); Invicta Gavasseto (22)-Puianello (29); Ramiseto/Ligonchio (10)-Casalgrandese (37); Vetto (31)-Sporting Tre Croci (22).

Girone B: Cadelbosco (15)-Montebello Pr (30); Cavriago (26)-Corcagnano (27); Plaza Montecchio (34)-Inter Club Pr (14); S.Ilario (42)-M.T. 1960 (22); Vigatto (7)-Fosdondo (18).