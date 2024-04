A Sant’Angelo in Vado. Oggi il torneo della liberazione dedicato al grande Ceccarini

Oggi si terrà allo stadio comunale "Antonio Ceccarini" di Sant’Angelo in Vado la quarta edizione del Torneo della Liberazione. L’evento è organizzato dalla Vadese Calcio ed è riservato alla categoria Primi Calci, nati negli anni 2015 e 2016. Oltre ai leoncini giallorossi della Vadese, saranno presenti le formazioni di Urbania, Urbino, Carpegna, Avis Sassocorvaro, Cagli, Nuova Altofoglia, Vis Pesaro e Perugia. Le gare tra i piccoli calciatori avranno inizio alle 9 per proseguire fino alle finali del pomeriggio, interrotte solo dalla pausa pranzo, curata sempre dallo staff societario. "Non resta quindi – dicono dalla Vadese – che essere presenti Sant’ Angelo in Vado per trascorrere una vera giornata di sport in una data significativa e importante per la storia italiana come il 25 aprile".

am. pi.