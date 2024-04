A segno Torelli, Tulli, Fiorani e Peroni. K Sport corsaro, scivolone della Sangiustese

SANGIUSTESE VP

SANGIUSTESE VP (3-4-2-1): Monti; Pigini (38’ st Tombolini), Sabatini, Vieira; Sfasciabasti (33’ st Del Gobbo), Omiccioli, Trillini, Marini; Gaspari (19’ st Palmieri), Tulli; Monachesi (29’ st Del Brutto). A disp.: Cingolani, Calcabrini, Lattanzi, Formentini, Sauchelli. All. Giandomenico.

K SPORT MONTECCHIO GALLO (4-2-3-1): Andreani; Giovanni Dominici, Nobili, Paoli, Notariale; Torelli, Rastelletti (1’ st Eugenio Dominici); Sciamanna (14’ st Bardeggia), Magnanelli (14’ st Pizzagalli), Peroni (31’ st Baruffi); Fiorani (41’ st Mazzari). A disp.: Elezaj, Gurini, Baldelli, Vegliò. All. Lilli.

Arbitro: Ferroni di Fermo.

Reti: 15’ Torelli, 32’ Tulli, 16’ st Fiorani, 26’ st Peroni.

Note: osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Mattia Giani, calciatore del Castelfiorentino United. Espulso al 17’ st l’allenatore Giandomenico. Corner: 7-3.

La Sangiustese, in lotta per mantenere la categoria, esce battuta dal match contro la K Sport e viene scavalcata dal Montegiorgio, autore del blitz a Castelfidardo. È una domenica bestiale per la squadra di Giandomenico che trova sulla strada il portiere Andreani in grande forma, contesta la decisione dell’arbitro che non rileva il fallo in area su Pigini e sul ribaltamento di fronte i pesaresi raddoppiano. Parte bene la Sangiustese, ma è la K Sport a sbloccare il risultato con Torelli. Poi ci pensa Monti a salvare la porta su Peroni. La Sangiustese aumenta i giri per pervenire al pareggio e ci riesce quando Monachesi, sul quale poco prima Andreani era stato provvidenziale, serve Tulli che trova il varco giusto. Nella ripresa al 16’ l’episodio chiave: i locali invocano il rigore, l’arbitro fa proseguire e Fiorani fa centro. Proteste della formazione di casa con il tecnico Giandomenico espulso. Tulli tenta la via del gol su punizione e con un tiro insidioso, ma Andreani gli dice no. Al 26’ Peroni triplica. La Sangiustese attacca ma non riesce a rientrare in partita.