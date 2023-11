"AAA: Imola cerca imprenditori seri, non pasticcioni"

"AAA: cercasi imprenditori e non pasticcioni". Già dal titolo, dal comunicato trasmesso dal fan club ‘Imolese ci siamo sempre’, si può intuire l’umore della gente di Imola e degli appassionati rossoblù. Una lettera in risposta al comunicato dell’Imolese che giovedì comunicava "con effetto immediato la revoca dell’incarico di presidente a Domenico Altomonte e di vice presidente a Marion Bratz". In campo, sono così scesi i tifosi, quelli che da sempre, assieme al gruppo Irriducibili, seguono con passione le vicende rossoblù, troppo spesso di recente, purtroppo, più extra-calcistiche che di campo. Gli stessi tifosi che però sono stanchi di vivere un altro ribaltone societario a distanza di pochi mesi, l’ennesimo degli ultimi anni, oltretutto in un momento in cui la squadra sta andando alla grande. "Con grande dispiacere, ma con poca sorpresa, dobbiamo constatare che si è consumata l’ennesima presa in giro verso l’Imolese calcio, i tifosi e tutto l’ambiente rossoblù che ama questi colori – recita la nota –. Apprendiamo dalla stampa che il ’presidente fantasma’ è finalmente scomparso e la cosa non ci dispiace affatto, considerate le scene ’inopportune’ che si consumavano in tribuna con pasticcini e Coca Cola. Come sempre vogliamo chiarire che alla presentazione della squadra da noi organizzata avevamo accolto a braccia aperte chi si manifesta per investire nel calcio a Imola, salvo poi scoprire amaramente che non è stato messo neanche un euro. Il nostro invito è quindi rivolto per l’ennesima volta agli imprenditori seri, di cui siamo certi ne esistano moltissimi a Imola e nel resto d’Italia. Qui si può fare calcio, abbiamo uno splendido settore giovanile e non vorremmo disperdere questa ricchezza, oltretutto in un momento in cui la prima squadra e le formazioni giovanili stanno ottenendo risultati strepitosi nei rispettivi campionati. Un forte incoraggiamento va inoltre ai dipendenti, agli allenatori e a chiunque investe il suo tempo, le energie e ci mette la faccia nell’Imolese calcio: siamo fermamente convinti che portare avanti con dedizione la causa del Grifone rossoblù sia un vanto e onore per tutta la città".

Una richiesta di rispetto nei confronti dell’Imolese e della gente. Verrà organizzato un incontro il 6 dicembre per affrontare il tema societario: verrà presentato il progetto dell’Associazione Orgoglio Imolese. In chiusura la richiesta alla proprietà di riservare il proprio settore agli Irriducibili.