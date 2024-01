Academy senza punti. La capolista cala il poker

Niente punti in tasca per la San Marino Academy. I ragazzi della Primavera 4 vengono superati dalla capolista Virtus Verona, che apre i conti a metà della prima frazione sfruttando una sfortunata deviazione di Medri e poi raddoppia 3’ oltre la mezz’ora con Oni Smith. Quest’ultimo si ripete in avvio di ripresa. Nel finale di gara la San Marino Academy prova a rifarsi sotto con il rigore di Riccardi, cui Souza risponde nei minuti di recupero per il 4-1 finale. Un ko che inchioda i biancazzurri a quota 16 in classifica, in condominio con il Sestri Levante, e con due soli punti di vantaggio da Legnago e Pontedera penultimi della classe. Mentre la Virtus Verano giaggia saldamente al comando con cinque punti di vantaggio sulle inseguitrici. San Marino Academy: Chiarabini; Caverzan, Riccardi, Biondi (62’ Ricci), M. Ciacci, Medri, Gasperoni (74’ Vernazzaro), Cervellini (74’ Della Balda), Celli (74’ Ugolini), Righi, Moretti. A disp.: Casadei, Marani, Renzi. All.: Cancelli.

Primavera 4. Girone A (13ª giornata): Novara-Arezzo 4-2, Giana Erminio-Legnago 2-1, Mantova-Lumezzane 1-1, Torres-Pontedera 3-0, Trento-Sestri Levante 0-2, Virtus Verona-San Marino Academy 4-1.

Classifica: Virtus Verona 27; Torres, Lumezzane 22; Giana Erminio 20; Mantova 19; Novara, Trento 17; Sestri Levante, San Marino Academy 16; Pontedera, Legnago 14; Arezzo 8.