Academy, stop a Roma. La Lazio ne segna cinque

La San Marino Academy resta a +7 dalla zona retrocessione a tre partite dalla fine del campionato. È il pensiero che aiuta a digerire meglio un pomeriggio di metà settimana in casa della più forte della classe, che sul campo sprigiona tutta la propria forza e che costringe Barbieri e compagne a fermarsi dopo due vittorie consecutive, ottenute quando la posta in palio, però, era decisamente più pesante. La Lazio, che giocava contro le titane ma che giocava anche a distanza contro la Ternana, prossima avversaria delle capitoline e unica squadra a frapporsi fra loro e la promozione aritmetica in serie A, mostra i muscoli fin dalle primissime battute di gioco. E, alla fine ne fa cinque alla squadra della Repubblica (5-0). San Marino Academy: Limardi; Manzetti (63’ Montalti), Gardel, Prinzivalli; Ladu, Giuliani, Brambilla (75’ Bertolotti), Carrer (46’ Buonamassa), Peare; Bonnín (54’ Tamburini), Barbieri (63’ Pirini). A disp.: Montanari, Menin, Mariotti, Puglisi. All.: Venturi.

Serie B (27ª giornata): Freedom-Tavagnacco 1-0, Parma-Genoa 3-1, Arezzo-Pavia 1-0, Brescia-Res Roma 0-1, Hellas Verona-Chievo 0-2, Lazio-San Marino Academy 5-0, Ravenna-Bologna 1-3, Ternana-Cesena 2-0.

Classifica: Lazio 74; Ternana 69; Parma 67; Cesena 64; Chievo, Hellas Verona 46; Genoa 38; Bologna 35; Brescia 34; Arezzo 31; Res Roma 28; San Marino Academy 27; Freedom 26; Pavia 20; Tavagnacco 12; Ravenna 4.