Academy, tre punti d’oro. Barbieri stende il Pavia

L’unico modo per archiviare davvero Roma era una vittoria in un altro scontro salvezza. E vittoria è stata per la San Marino Academy nello scontro diretto per la salvezza con Pavia (1-0). Una vittoria di misura in una partita combattuta, ma non bella. Ma conta poco, perché questo non è più il tempo della forma, bensì della sostanza. E di sostanza, nella 25esima giornata di campionato, ce n’è tanta, anche in considerazione dei risultati maturati sugli altri campi e soprattutto della distanza minima che separava le due Academies – Pavia e San Marino – alla vigilia: una lunghezza appena. E ora, proprio dal Pavia, le titane si portano a +4, grazie al gol di Barbieri nella ripresa. San Marino Academy: Limardi; Manzetti, Gardel, Carlini; Ladu, Puglisi, Brambilla, Giuliani, Peare; Tamburini (86’ Bonnín), Barbieri. A disp.: Montanari, Montalti, Carrer, Bertolotti, Menin, Buonamassa, Pirini, Prinzivalli. All.: Venturi.

Serie B (25ª giornata): Lazio-Tavagnacco 6-1, Ternana-Genoa 3-1, Freedom-Bologna 1-4, Parma-Ravenna 2-0, Cesena-Chievo 4-3, Hellas Verona-Res Roma 8-2, Pavia-San Marino Academy 0-1, Arezzo-Brescia 1-2.

Classifica: Lazio 68; Ternana 63; Cesena, Parma 61; Hellas Verona 45; Chievo 42; Genoa 38; Brescia 33; Bologna 32; Arezzo 27; Res Roma, San Marino Academy 24; Freedom 23; Pavia 20; Tavagnacco 12; Ravenna 3.