Academy tutto cuore. Però vince la Ternana

Nella tana di una delle capolista la San Marino Academy non sfigura per nulla, anzi tiene aperta fino alla fine una gara, quella sul campo della Ternana, giocata con spirito di sacrificio, ma che non porta in dote un risultato utile per smuovere la classifica (1-0). Mister Venturi, considerate le caratteristiche della Ternana, non ripropone il rombo ma il 4-3-3, con Bonnín e Tamburini larghe nel tridente e Puglisi e Giuliani ai lati di Brambilla. Il gol che decide la partita arriva a inizio ripresa. Al 5’ il gol delle umbre arriva sugli sviluppi di un corner. Batte Wagner, Limardi ci mette il pugno ma non allontana del tutto. Tarantino in girata coglie la traversa. La palla rimbalza nella zona di Pirone che, di testa, è rapida ad infilarla nel sacco. San Marino Academy: Limardi; Ladu, Gardel (59’ Carlini), Manzetti (80’ Montalti), Peare; Puglisi (70’ Bertolotti), Brambilla, Giuliani; Bonnín (80’ Pirini), Barbieri, Tamburini (59’ Menin). A disp.: Montanari, Carrer, Mariotti, Prinzivalli. All.: Venturi.

Serie B (15ª giornata): Arezzo-Bologna 0-2, Brescia-Pavia 4-3, Freedom-Chievo 0-1, Hellas Verona-Cesena 0-4, Parma-Lazio 0-1, Ravenna-Tavagnacco 2-2, Res Roma-Genoa 4-3, Ternana-San Marino Academy 1-0.

Classifica: Ternana, Lazio 40; Parma, Cesena 37; Hellas Verona, Genoa 27; Brescia 24; Chievo 23; Arezzo, Bologna, Res Roma 17; Pavia 12; San Marino Academy, Freedom 9; Tavagnacco 8; Ravenna 2.