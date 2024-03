Caso Acerbi-Juan Jesus: il difensore dell’Inter ascoltato dalla Procura FIGC

Roma, 22 marzo 2024 – Francesco Acerbi ha terminato la sua audizione con la Procura FIGC sul caso dei presunti insulti razzisti a Juan Jesus durante Inter-Napoli dello scorso 17 marzo. Il difensore dell’Inter si è collegato in videoconferenza da Appiano Gentile, alla presenza di un ispettore federale e assistito dall’amministratore delegato dei nerazzurri Giuseppe Marotta e dall’avvocato della società, Angelo Cappellini. Acerbi ha svolto un colloquio di circa un’ora, rispondendo alle domande del procuratore Giuseppe Chiné che ha cercato di ricostruire ciò che è accaduto al 60’ del match incriminato.

In questi giorni il difensore dell’Inter aveva mantenuto la linea dell’innocenza, affermando di essere stato frainteso e di non aver mai pronunciato le frasi rese note da Juan Jesus tramite social. Una posizione portata avanti anche davanti al procuratore federale, con alcune fonti vicine al club milanese che sostengono che il giocatore nerazzurro avrebbe sostenuto di aver detto “ti faccio nero” e non "vai via nero, sei solo un negro” come invece affermato dal difensore del Napoli. Non è chiaro se Chiné abbia raccolto prove ulteriori in questi giorni ma prima di rendere nota la decisione ddi parte degli organi sportivi, sentirà anche Juan Jesus in un’audizione simile a quella di Acerbi. A quel punto sarà chiaro se la Procura chiuderà il caso con la sentenza già oggi oppure presenterà il caso al Giudice Sportivo nei prossimi giorni. Nel caso in cui venisse riconosciuta la colpevolezza e in particolare la natura razzista dei presunti insulti, ecco che per il difensore dell’Inter si prospetterebbe una squalifica di almeno 10 giornate come previsto dall’articolo 28 del Codice di Giustizia Sportiva.