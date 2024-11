Mercato. Cianni: "Spagna alla Recanatese? Ci ho parlato»

Josè Cianni, dt della Recanatese: qual è il morale della truppa dopo la duplice sberla subita domenica scorsa, considerando che è davvero dura non subire contraccolpi da quanto è successo?

"Per certi aspetti quanto ci sta accadendo nel complesso è impressionante, però queste situazioni debbono rafforzarci, senza destabilizzare più di tanto l’ambiente. D’altronde, se una famiglia è forte, come noi lo siamo, deve ulteriormente compattarsi e vi assicuro che così sta avvenendo, almeno dopo la ripresa della preparazione di martedì. L’atteggiamento che stiamo notando è quello giusto e si sta facendo quadrato attorno a mister Bilò, il cui lavoro è apprezzatissimo".

Alle viste però l’ennesima partita complicata se pensiamo che il Teramo viene da 11 risultati utili consecutivi ed un cammino immacolato, dopo il ko iniziale di Fossombrone.

"Troveremo di fronte una squadra forte che è in una striscia positiva da oltre due mesi e potrà sfruttare un ambiente caldo. Come è stato rimarcato dobbiamo pensare a noi stessi ed alla crescita del gruppo, i tanti giovani che ci sono in organico stanno rispondendo ottimamente".

Parliamo di mercato, visto che l’appuntamento di dicembre si avvicina a grandi passi e l’urgenza di intervenire è innegabile, in particolare nel reparto offensivo. Le indiscrezioni narrano di un vostro interessamento verso Spagna della Civitanovese. Corrisponde a realtà?

"Stefano è un ottimo attaccante con il quale ho anche giocato insieme (a Termoli in Serie D nella stagione 2012-13 ndr). Non posso negare che ci sia stato qualche contatto ma è uno dei giocatori con i quali sto attualmente dialogando. Chiaro che nessuno nega il fatto che dobbiamo rafforzarci".

E non solo in prima linea.

"Sì, però la squadra, statene certi, non sarà stravolta ed ovviamente non possiamo permetterci il lusso di sbagliare".

Patron Guzzini che sarà fuori sede almeno sino a gennaio inoltrato quali consegne ha lasciato?

"Il budget è quello e non possiamo stravolgerlo, d’altronde conoscete la nostra politica. Quindi ci saranno anche delle uscite".

Riguarderanno?

"Qualche giovane. Le nostre colonne resteranno senza ombra di dubbio".

Non pochi, tra l’altro, hanno notato la partecipazione dei lungodegenti alle traversie del match con l’Isernia. Quando si parla delle vicende della Recanatese non si può non buttare un occhio sull’infermeria. Qual è il bollettino medico?

"Questa settimana tutto sta procedendo al meglio. Davide Mordini si è allenato regolarmente con i compagni e si può considerare recuperato e dunque a disposizione dell’allenatore".

Andrea Verdolini