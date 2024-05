"Addio a Guidi: Lanciotto Campi alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione di Eccellenza"

Con l’ultimo ritrovo di martedì, il Lanciotto Campi ordinerà alla squadra il rompete le righe a fronte di una stagione conclusa con una salvezza sudata, ottenuta nello spareggio play out col Montecatini. A tenere banco è la notizia che l’allenatore Marco Guidi non sarà più sulla panchina dei campigiani nel prossimo campionato di Eccellenza. Una decisione annunciata dal tecnico fiorentino dopo una riunione con la società.

"Non ci sarà un Guidi bis – precisa il dg Maurizio Novelli – e questo ci dispiace molto perché oltre a essere un buon allenatore, Guidi è anche un mio carissimo amico. Purtroppo i nostri programmi non collimano. C’è stata una chiusura con stretta di mano e tanti auguri per il suo futuro. Il nuovo allenatore? Nei prossimi giorni mi dedicherò alla ricerca di un profilo idoneo per una nuova stagione che possa mantenere la categoria".

Giovanni Puleri