Adesso guidano Fivizzanese e Montignoso

Filattierese

1

Carrarese Giovani

0

FILATTIERESE: Gavellotti, Ginesi, Giromini, Pinzuti, Bertipagani, Iorfida, Tavaroni, Samb (73’ Carnaccioli), Micheli, D’Imporzano, Gerali. A disp. Gabrielli, Moscatelli, Pedroni, Buccella, Tozzi, D’Apice. All. Magnani.

CARRARESE GIOVANI: Novarino, Mallegni (59’ Poli), Raffo, Ragonesi, Conti, Venturini, Guidi L. (64’ Dughetti), Dell’Amico (70’ Scaletti R.), Scaletti, Papi, Biasci. A disp. Poli, Radicchi, Arnieri, Guidi M., Rocchiccioli. All. Nardini.

Arbitro: Bertilone di Pontedera.

Marcatori: 51’ (rig.) Micheli (F).

Note: 60’ espulso Novarino (C).

FILATTIERA – Terzo stop consecutivo per la Carrarese Giovani contro una determinata Filattierese. La squadra di Nardini perde così il primo posto e ora è terza mentre la formazione di Magnani colleziona il 14° risultato utile consecutivo, continuando la propria corsa verso la vetta ora distante 6 punti. Gli apuani vanmo vicini al gol al 34’ con un colpo di testa di Conti e un minuto dopo con L. Guidi che da pochi passi mette a lato. Ma al 49’ Novarino compie un miracolo su Samb. La sfida si sblocca al 51’ grazie a un rigore messo a segno da Micheli, contestato dai marmiferi per niente soddisfatti della direzione arbitrale. Dal 60’ la Carrarese Giovani resta in 10 per l’espulsione del portiere Novarino. In pratica il match finisce qui. Al 75’ Micheli fallisce l’opportunità del raddoppio.

Ilaria Gallione