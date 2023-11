Affrico con l’Antella e Fiesole col Grassina. Crocevia batticuore

Con l’ascesa al secondo posto della classifica del girone C di Promozione, per il Grassina del tecnico Marco Cellini (nella foto) è giunto il momento della verità. La sfida di domenica sul campo del rivitalizzato Fiesole costituirà un esame importante per i rossoverdi anche in considerazione dell’impegno non facile che avrà la capolista Affrico avanti di un punto, sul campo dell’Antella terza in classifica. Due crocevia fondamentali che potrebbero modificare le posizioni di vertice.

"Siamo consapevoli di affrontare un Fiesole in grande salute – precisa il tecnico del Grassina, Cellini – Con l’arrivo del nuovo allenatore Selvaggio i nostri avversari hanno conseguito due vittorie di fila molto importanti contro squadre di spessore. Occorrerà stare in guardia e non perdere mai di vista i loro elementi migliori. Chi andrà in campo garantirà le loro stesse prestazioni. L’altro crocevia Antella-Affrico? Sarà una sfida combattuta, con l’Antella che in casa non concede molto. Spero in un pareggio per puntare al sorpasso alla capolista Affrico".

G. Puleri