Affrico, un’annata positiva. E i giovani sono il segreto

Con venticinque punti conquistati all’attivo in questo fine 2024 che si avvia alla conclusione, l’Affrico chiude un primo bilancio parziale più che positivo. Sicuramente, senza i due scivoloni casalinghi con Colligiana e Castiglionese, la squadra del tecnico Marco Villagatti sarebbe a ridosso della formazione aretina capolista.

"Siamo soddisfatti – sottolinea il responsabile della sezione calcio della polisportiva del Campo di Marte, Matteo Petrachi – Dopo 104 anni per la prima volta siamo in Eccellenza dopo la promozione dell’anno scorso e da matricola ora siamo quinti con cinque punti di ritardo dalla capolista Castiglionese, un ruolino di marcia molto soddisfacente". Due sconfitte assorbite senza drammi e con la consapevolezza che il cammino è ancora lungo "Due gare sfortunate che non hanno fermato la nostra voglia. Anzi. Ci siamo rimessi subito in marcia".

Alta classifica, certo, ma con piedi ben saldi. "Vogliamo arrivare prima possibile alla salvezza ma visto che siamo in una posizione da play off, cercheremo di conservarla anche nella seconda parte della stagione. Poi vogliamo dare ancora più spazio ai nostri giovani che hanno debuttato in questo girone di andata. Penso a Bertelli, Sborgi, Morelli, Guarducci e Shehade, tutti classe 2007; più Petrini e Russo entrambi 2006. Vogliamo continuare così". Intanto, dopo gli arrivi di Renzi e Tacconi il mercato è chiuso.

Giovanni Puleri