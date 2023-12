Aglianese irriconoscibile. A Forlì passaggio a vuoto

forlì

3

aglianese

0

FORLÌ (4-3-3) Pezzolato; Masini, Tafa, Drudi Rossi; Pecci (44’ st Valentini), Gaiola, Prestianni (15’ st Bonandi); Mosole (15’ st Barbatosta), Merlonghi (20’ st Babbi), Greselin. A disp. Zamagni, Checchi, Crociati, Graziani, Zanni.

All. Antonioli.

AGLIANESE (5-3-2) Mopretti; D’Ancona (30’ st Delledonne), Pupeschi, Iacoponi, Viscomi, Maloku; Remedi, Grilli (38’ st Mertiri), Marino; Bocalon, Lika. A disp. Nannetti, Fiaschi, Marcellusi, Zampano, Lami Enache.

All. Baiano.

ARBITRO Marangone di Udine.

MARCATORI Greselin al 12’ e 43’ pt; Bonandi al 43’ st.

CALCIO

Nuova deludente prestazione per l’Aglianese di mister Baiano battuta con un netto 3-0 dal lanciatissimo Forlì, ora terzo in classifica. La squadra neroverde ha lasciato l’intera posta allo stadio Tullo Morgagni al termine di un match che i padroni di casa hanno messo al sicuro con la doppietta di Greselin messa a segno nel corso del primo tempo. Sotto di un gol l’Aglianese è stata sfortunata a subire il raddoppio quando era in inferiorità numerica per la temporanea assenza di Viscomi, tra i meno peggio in campo, ai box per una pallonata al volto. Tra i pochi a salvarsi l’inesauribile Marino che per tutta la partita ha predicato nel deserto profondendo tesori di energie.

La gara è partita con l’occasione di Viscomi che ha sfiorato la rete arrivando con un attimo di ritardo sul servizio di Marino su punizione. Al 12’ il Forlì ha segnato l’1-0 con Greselin che, di testa, ha spedito in rete di testa il perfetto traversone dalla destra di Masini. Al 14’ la conclusione di Prestianni è sventata da Moretti e, dopo 2’, lo stesso attaccante di casa spedisce di poco sul fondo. Al 26’ la conclusione di Grilli trova pronto Pezzolato e al 33’ i neroverdi in avanti col rasoterra di Marino deviato in calcio d’angolo da Pezzolato. Subito dopo D’Ancona, da buona posizione’, calcia sul fondo. Al 43’ Forlì va sul 2-0: Pecci dalla corsia destra serve Greselin bravo a metter dentro con un rasoterra sul secondo palo.

Il secondo tempo parte (48’) con la botta di Mosole nei pressi dei legni, imitato (55’) da Pecci che spara di poco fuori dallo specchio. Al 73’ Aglianese pericolosa col sinistro di Viscomi ribattuto da Pezzolato coi pugni. Dopo il tentativo di Bocalon (85’) respinto dal portiere di casa, all’88’ Bonandi mette in rete il 3-0 raccogliendo il servizio di Babbi dalla destra. L’ultima occasione è per Bocalon che di testa spedisce sopra la traversa nei minuti di recupero.

Franco Pardolesi