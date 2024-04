Al Breda la Pro Patria punita dal rigore di Fornito. Pro Sesto, l’1-0 non basta. La retrocessione è realtà

SESTO SAN GIOVANNI (Milano)

Al Breda per l’ultima giornata del campionato di C, la Pro Sesto supera di misura la Pro Patria, ma retrocede in D tra lo sconforto dei suoi tifosi. Primo quarto d’ora di studio, con esordio fin dal primo minuto nella Pro Patria, in completo rosso da trasferta, dell’albanese Bashi. Al 12’ la prima azione degna di nota, con Castelli che serve l’ex Inter Curatolo che alza però il pallonetto sulla traversa avversaria. Tre minuti dopo il piazzato di Fornito si spegne sul fondo. Al 18’ Saporetti libera provvidenzialmente in corner dopo la corta respinta di Rovida, anticipando il tap-in avversario. Florio al 19’ serve Sala, il suo colpo di testa si spegne di poco a lato. Al 21’ Toci impegna Rovida, deviazione di pugno ma Florio non riesce a ribattere in rete.

La Pro Patria si rifa viva la 26’ con il destro di Citterio, alto. La prima frazione si chiude in parità con i tigrotti sempre pericolosi come al 44’ con Castelli. Nel secondo tempo, all’11’ errore della Pro Patria con Rovida che atterra nella propria area Toci, bravo ad incunearsi: dal dischetto Fornito al 13’ di sinistro realizza, spiazzando il portiere ospite per il vantaggio. Moretti, ex di turno, poi pareggia di testa ma in fuorigioco. La Pro Sesto va vicina al raddoppio con Kristoffersen, che però sbaglia e coglie il palo al 19’. Poi al 21’ sul missile di Guillame Renault, Bagheria salva, mentre sul capovolgimento Sala si divora il raddoppio. Luca Di Falco