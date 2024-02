Al Buitoni arriva il Seravezza Pozzi: Bonura lancia la coppia di attaccanti per proseguire la marcia salvezza. Dentro anche Del Siena. Il Sansepolcro si affida a Pasquali e Ferri Marini

SANSEPOLCRO

La speranza dei tifosi bianconeri è che la domenica di sosta non vada a incidere sulla continuità del Sansepolcro, che torna fra le mura amiche per un’altra partita della massima importanza contro un Seravezza Pozzi (prima volta per i versiliesi al Buitoni) peraltro reduce da un periodo non certo favorevole dal punto di vista dei risultati. La compagine di Christian Amoroso ha colto un pareggio in rimonta nel derby contro il Tau Altopascio dopo le tre sconfitte di fila contro San Donato Tavarnelle, Grosseto e Orvietana, ma resta in orbita primato, perché cinque lunghezze di ritardo dalla vetta a 12 giornate dalla conclusione del campionato significano che tutto è ancora aperto. E la voglia di ritrovare la vittoria sarà a mille. Diversamente, i ragazzi di Marco Bonura non perdono da otto turni (2 vittorie e 6 pareggi) e oggi hanno la possibilità di dare un ulteriore strappo dopo il 2-0 di Gavorrano.

Il problema è che il Sansepolcro di oggi non sarà al completo per le assenze certe di Fremura e Grassi (in gol due settimane fa) e con un D’Angelo che in settimana si è allenato a regime ridotto. La soluzione è comunque pronta: Mariucci a destra del trio difensivo, con Borgo al centro e Della Spoletina dirottato a sinistra; il rientrante Del Siena spostato anche lui sul lato di sinistra del quintetto centrale, con Mezzasoma confermato a destra e il giovane Piermarini più interno assieme agli esperti Gorini e Fracassini. In avanti, Pasquali e Ferri Marini sono la coppia di partenza, con Essoussi pronto per qualsiasi evenienza. Nessuna assenza, invece, nel 4-2-3-1 del Seravezza.

COSÌ IN CAMPO (ORE 14,30)

SANSEPOLCRO (3-5-2): Di Stasio; Mariucci, Borgo, Della Spoletina; Mezzasoma, Gorini, Fracassini, Piermarini, Del Siena; Pasquali, Ferri Marini. All. Marco Bonura.

SERAVEZZA POZZI (4-2-3-1): Lagomarsini; Salerno, Petruzzi, Mannucci, De Ferdinando; Sforzi, Granaiola; Loporcaro, Putzolu, Camarlinghi; Mugelli. All. Christian Amoroso.

Arbitro: Moretti di Cesena.

Claudio Roselli