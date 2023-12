Al Buitoni c’è la capolista: numerose assenze tra i bianconeri, con la società che domani dovrebbe annunciare nuovi innesti. Torna Essoussi nel Sansepolcro anti-Pianese

SANSEPOLCRO

Se n’è andato anche Sean Martinelli, destinazione Riccione (girone F della serie D), mentre Mariotti è infortunato e l’altro giovane, Pauselli, è squalificato. Questo lo scenario di partenza del Sansepolcro alla vigilia della sfida di oggi al Buitoni contro la capolista Pianese, che cade quando il campionato è sempre più vicino al giro di boa: siamo infatti alla 15esima giornata e da lunedì – ci è stato assicurato – arriveranno i primi innesti del mercato di riparazione; dovrebbero essere diversi e giovedì l’assemblea dei soci definirà il nuovo organigramma. Insomma, quando fra sette giorni presenteremo il derby di Montevarchi la situazione sarà cambiata. In meglio, si spera, ma l’attualità si chiama Pianese (come abbiamo appena ricordato) e la squadra di Bonura dovrà sfoderare tutte le armi in suo possesso per cercare di sovvertire un pronostico che sulla carta non è certo dalla sua parte.

Giocherà di nuovo Essoussi assieme a Pasquali e Ferri Marini (anche perché davanti le pedine sono contate) e a centrocampo la soluzione Piermarini diventa scontata, non dimenticando che si tratta di un classe 2005; con lui, Gorini e Brizzi daranno quel qualcosa in più a livello di esperienza. Situazione immutata in difesa, con Guerri che potrà di nuovo contare sul quartetto composto da Mariucci a destra, da Borgo e Della Spoletina al centro e da Bologna a sinistra. Questo il Sansepolcro che andrà all’esame della prima della classe in una domenica dalla quale la tifoseria attende il miracolo, sperando che da domani si volti realmente pagina.

COSÌ IN CAMPO (ORE 14.30)

SANSEPOLCRO (4-3-3): Guerri; Mariucci, Borgo, Della Spoletina, Bologna; Piermarini, Gorini, Brizzi; Pasquali, Essoussi, Ferri Marini. All. Bonura.

PIANESE (4-3-3): De Fazio, Morgantini, Gagliardi, Miccoli, Polidori, Boccadamo, Remy, Simeoni, Kouko, Ledonne, Mastropietro. All. Prosperi.

Arbitro: Maccorin di Pordenone.

Claudio Roselli