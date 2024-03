Al Comunale di Caravaggio. Atalanta, derby delicato. Arriva la Pergolettese

L’Atalanta U23 oggi alle 16.15 al Comunale di Caravaggio riceve la Pergolettese quartultima in classifica e in caduta libera dopo tre sconfitte consecutive che hanno riportato i cremaschi in zona playout. Sfida sulla carta favorevole per i nerazzurri di mister Modesto sconfitti lunedì sera a Fiorenzuola per 2-1 con un gol preso al 95’ ad interrompere una striscia positiva di sei risultati utili consecutivi. "In questi campionato non esistono partite facili e tutti possono vincere contro chiunque", ha ricordato il 19enne centravanti spagnolo Siren Diao Balde, due gol da gennaio. Toccherà a lui guidare l’attacco nerazzurro in staffetta con l’altro 19enne, il serbo Vanja Vlahovic. Dea con tutti i titolari e ampia scelta in ogni reparto.

ATALANTA U23 (3-4-1-2): Vismara; Del Lungo, Varnier, Bonfanti; Palestra, Gyabuua, Panada, Ceresoli; Jimenez; Capone, Diao. All. Modesto

PERGOLETTESE (3-5-2): Soncin, Tonoli, Arini, Bariti, Mazzarani, Artioli, Andreoli, Felicioli, Caia, Guiu Villanova, Jaouhari. Allenatore: Mussa.

Fabrizio Carcano