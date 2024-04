Al Curi l’appuntamento più sentito: così il bilancio. La storia di una gara mai banale col Perugia. Precedenti: sono 16 le vittorie amaranto

di Luca Amorosi

Domenica al "Renato Curi" torna il derby più sentito. Quello che attraversa secoli di storia, decenni di pallone e addirittura confini, visto che è a cavallo tra due regioni diverse. Le due squadre hanno iniziato a sfidarsi quando ancora non giocavano negli stadi attuali: il Grifo al Santa Giuliana, il Cavallino allo stadio Mancini. Il primo incrocio attestato risale addirittura al 1926, mentre l’ultimo è del dicembre scorso. Entrambi gli estremi sono di marca amaranto, ma nel complesso il bilancio è leggermente favorevole al Perugia: 62 i precedenti con 23 vittorie umbre, 16 affermazioni amaranto e 23 pareggi. Il fattore campo l’ha spesso fatta da padrone: i biancorossi hanno vinto sei volte ad , mentre gli amaranto hanno fatto il colpaccio addirittura una sola volta in cent’anni di storia: era il 15 giugno 1986 e i gol di Facchini e Ugolotti all’ultimo turno del campionato di serie B significarono salvezza per la squadra di Riccomini e retrocessione per i padroni di casa.

Erano passati undici anni ma la vendetta per il fattaccio del 1975, sempre in B, che ha portato alla rivalità così come la conosciamo oggi, era servita. Al Santa Giuliana il pareggio sembrava scritto in virtù anche dei buoni rapporti tra i presidenti Montaini e D’Attoma, con il primo che aveva testimoniato in favore del secondo, accusato di aver comprato una partita, solo un anno prima. Invece, a pochi minuti dal termine, Scarpa siglò il definitivo 3-2 per i padroni di casa. Nelle ultime sei giornate il Perugia volò in serie A, mentre il Cavallino non evitò la retrocessione in C. Queste sono due delle sfide più iconiche, ma ce ne sono tante altre, come il 4-1 del 4 novembre 1973 al Comunale, la vittoria amaranto più larga di sempre, grazie alla doppietta di Marmo e ai gol di Martini e Musa.

Stringendo il campo solo alle partite disputate a Perugia, l’ ha uno score decisamente deficitario che deve provare a migliorare: solo una vittoria, come detto, e appena 14 reti segnate contro le 42 del Perugia in 30 partite. Da dimenticare l’ultima apparizione al Curi, culminata con un netto 3-0 per il Grifo il 31 gennaio 2021 in C. Gli spalti erano vuoti per il Covid e l’ era mestamente indirizzato verso l’ultimo posto e la retrocessione. Domenica dovrà essere tutta un’altra musica.