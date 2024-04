Al Fedini arriva il Poggibonsi: tornano a disposizione Bartolozzi e forse anche Benucci. Rigucci: "Sangio, possiamo chiudere i giochi»

SAN GIOVANNI

La Sangiovannese ospita il Poggibonsi per la penultima giornata di campionato e l’obiettivo, più volte messo in evidenza, è quello chiudere con 90 minuti di anticipo il discorso salvezza. Con 39 punti la compagine allenata da Atos Rigucci non è poi messa così male, per togliersi comunque ogni dubbio e ottenere matematicamente la permanenza in categoria occorrerà battere proprio i leoni di Stefano Calderini, formazione che nel girone di ritorno ha fatto più punti di tutte le altre e che arriverà a San Giovanni non certo con lo spirito di chi vuol regalare la partita. Il tecnico azzurro più che del valore dell’avversario, che rispetta, è come sempre più preoccupato della situazione infortuni: "Il Poggibonsi è un ottimo gruppo, lo ha dimostrato ampiamente nel girone di ritorno con tutti i punti che ha fatto togliendosi anche delle buone soddisfazioni. Massimo rispetto, e ci mancherebbe altro, ma più che per i nostri avversari sono preoccupato per la situazione infortuni che, ormai da mesi, ci sta privando di elementi molto importanti. Se oggi sarà decisiva? Me lo auguro, se così non fosse abbiamo un’altra opportunità ma voglio credere e sperare che i ragazzi già dal triplice fischio odierno regalino una soddisfazione non soltanto al sottoscritto ma anche alla società e ai tifosi che non ci hanno mai lasciato soli". Rispetto alle ultime ore c’è il recupero di Bartolozzi ma, complice un discorso anagrafico per l’impiego obbligatorio del 2005, potrebbe partire dalla panchina. Anche Benucci sta meglio di qualche giorno fa e solo all’ultimo istante verrà deciso l’impiego.

COSÌ IN CAMPO (ore 15)

SANGIOVANNESE (3-5-1-1): Timperanza; Pertica, Farini, Masetti; Di Rienzo, Nannini, Baldesi, Disegni, Gianassi; Cicarevic; Rotondo. All. Rigucci.

POGGIBONSI (4-3-3): Di Bonito; Cecconi, Martucci, Borri, Coriano; Mazzolli, Gistri, Barbera; Bellini, Vitiello, Purro. All. Calderini.

Arbitro: Valentini di Brindisi.

Massimo Bagiardi