Al ’Fioroni’ di Ellera. Ragazzi con disabilità. Debutta il torneo umbro

Un sabato per certi versi storico al Fioroni di Ellera che oggi sarà teatro della prima storica giornata di campionato di Quarta categoria riservato a ragazzi con disabilità. Superga 48, Bastia, Ellera A, Junior Castello, Anthropos, Ellera B e Nuova Alba le squadra che parteciperanno, in attesa che anche la Ternana si aggiunga dopo i ritardi nell’iscrizione legati al cambio di proprietà.

Il primo appuntamento ufficiale dopo il test match dello scorso 14 ottobre sempre al Fioroni di Ellera, società capofila dell’iniziativa, l’unica a partecipare al campionato di Quarta categoria già nella passata stagione. Non c’era ancora un campionato regionale ma solo uno interregionale con i corcianesi che, una volta al mese, hanno sfidato club blasonati come Fiorentina, Siena e Livorno al centro sportivo di Pontedera. "É stata un’esperienza fantastica e al tempo stesso impegnativa – sottolinea Armando Marcucci, referente per l’Ellera calcio e delegato umbro della Figc per il campionato – che ci ha convinto a provare ad allestire un campionato tutto umbro. Ci siamo riusciti con grandissima soddisfazione e non nascondo che, personalmente, sono emozionato quanto i nostri atleti che da oggi inizieranno a fare sul serio, divertendosi, giocando a calcio".