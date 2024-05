Al Marco Polo Center. Le vecchie glorie anticipano i ‘Quartieri’

varignano

1

marco Polo

5

VARIGNANO: Lorenzi, Chiari, Cavalcante, Ceresini, Petri, Raffaelli, Benedetti, Barsotti, Falorni, Romani, Larthani, Guidi. All. Mazzoni-Da Valle.

MARCO POLO: Di Maria, Ceragioli, Bonomo, Angelici, Pellegrini, Lorusso, Giorgetti, Musetti, Ciardelli, Paoletti, Bonuccelli, Cresci. All. Dini-Picchiotti-Farnesi.

Arbitro: Pucci.

Reti: 10° e 72° Musetti, 30° Ciardelli, 45° e 50° Bonuccelli.

VIAREGGIO – Al Marco Polo Sports Center si è giocata la classica sfida delle Vecchie Glorie del Varignano e Marco Polo che precede atteso appuntamento del Torneo dei Quartieri che prenderà il via il giovedì prossimo. Nelle sfide tra Varignano e Marco Polo giocate negli ultimi tempi il Varignano di Carlo Benedetti aveva sempre avuto la meglio, il Marco Polo di mister Dini e Paolo Picchiotti e alberto Farnesi si è presentato con ex giocatori di alto livello tecnico e si è preso una grande rivincita imponendosi per 5-1.

Marco Polo che si presentava con Ciardelli e Maffei in cabina di regia e con gli attaccanti Bonuccelli e Musetti che hanno praticamente fatto a fette la pur forte difesa del Varignano. Apre le marcature al 10° Musetti con un forte tiro sotto la traversa che gela il portiere Lorenzi. Il raddoppio al 30° con Ciardelli su passaggio di Giorgetti. Allo scadere il tris di Bonuccelli con un tiro dal limite che sorprende Lorenzi.

Nella ripresa al 5° ancora Bonuccelli con un preciso colpo di testa su cros di Pellegrini realizza il 4-0. Al 25° prodezza di Pietro Romani iChe non lascia scampo al portiere avversario. Chiude il tabellino al 32° Musetti per il 5-1- finale.Ha rbitrato con la consueta disinvoltura Piero Pucci che si è fatto rispettare quando chiamato in causa.

red.viar