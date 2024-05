Al via play off e play out. Quindici squadre in corsa

I campionati di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda categoria sono terminati. E’ il momento di fare il punto della situazione per i play off e i play out. In Eccellenza il Tuttocuoio ha vinto il girone B e torna in serie D dopo quattro anni. Ai play off la Cuoiopelli (seconda con 53 punti) giocherà la semifinale domenica in casa contro il River Pieve. Se vince (o pareggia dopo i tempi supplementari) affronterà in finale la vincente tra Camaiore e Zenith Prato. Retrocede la Geotermica. Salvo il Fratres Perignano.

In Promozione (girone B) il San Miniato Basso dovrà giocare lo spareggio contro la Sestese (domenica in campo neutro) per stabilire chi vince il campionato e sale direttamente in Eccellenza. La perdente va direttamente alla finale play off contro le vincenti degli spareggi promozione degli altri due gironi. Saline chiude a 50 punti. Salvi Colli Marittimi (35) e San Miniato (34).

In Prima categoria il Selvatelle è in finale play off del girone B. Giocherà contro la vincente della semifinale Forcoli-Sanromanese. Ponsacco salvo senza passare dai play out come il Fornacette Casarosa. Finale di campionato tranquillo per Pecciolese, Staffoli e Atletico Etruria. Nel girone E il Pomarance chiude a metà classifica.

In Seconda categoria la Stella Rossa vince il girone D ed è promossa in Prima categoria. E’ della compagine di Castelfranco, in Seconda, il risultato più importante. Ma restano in corsa-promozione, tramite i play off, altre compagini. Vediamo il dettaglio. Nel girone B Sextum Bientina chiude al secondo posto e giocherà la semifinale degli spareggi promozione contro il Montecarlo. Ai play out il Monteserra sul campo dell’Atletico Cascina (quintultimo). Nel girone C Volterrana in finale play off, Castelnuovo Valdicecina chiude a 53 punti ed è fuori dai play off per la differenza reti con l’Academy Livorno negli scontri diretti (terminati 1-0 a Castelnuovo e 5-0 a Livorno). Lajatico ai play out contro il Montieri. Nel girone D la Stella Rossa promossa in Prima categoria. Ai play off Acciaiolo-Crespina e Ponte a Cappiano-Capannoli. Ai play out Santacroce-Casciana Terme Lari e Corazzano-Stella Azzurra. Il Santa Maria a Monte retrocede in Terza categoria. Capanne chiude a 45 punti, Bellaria Cappuccini a 41, Castelfranco a 39.