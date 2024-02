Al via stasera un nuovo turno di Terza Categoria. Punti in palio importanti per Avane e Capraia

Sono tre gli anticipi che stasera aprono un nuovo turno di 3ª Categoria. Partiamo da quello del girone A di Firenze, dove il Lazzeretto sarà di scena alle 21.30 a Cerbaia contro l’Atletico Valdipesa. Nel girone B di Pisa scenderanno invece in campo Calasanzio e Ponzano, entrambe alle 21. I primi ospitano a Pagnana il quotato Perignano, mentre Mantelli e compagni andranno a far visita ad un Casteldelbosco in salute al Marconcini di Pontedera. Un solo match in programma domani alle 15. È quello che vedrà di fronte al Gavazzi di Avane i gialloneri empolesi, battistrada del girone pisano, e il Porta a Lucca, quarta forza del campionato. Veniamo poi a domenica pomeriggio, quando sono tre le gare in programma per i team locali. Alle 15 giocheranno Serravalle e Giovani Fucecchio 2000, in campo rispettivamente a Monterappoli contro la capolista del girone fiorentina e al campo Abetone di Pisa contro il Freccia Azzurra per il gruppo B di Pisa. Alle 18.30, invece, big-match in chiave play-off per il Capraia, atteso al Biagiotti di Sesto Fiorentino dalla Sestoese. Lunedì prossimo alle 21.15, infine, posticipo a Calenzano per il Marcialla. Turno di riposo per il Ponte a Elsa.