"Albacarraia e Chianti Nord ai Quarti di Coppa Toscana"

Mercoledì in campo per le società di Prima Categoria ancora in corsa per la Coppa Toscana. Si sono qualificate ai quarti di finale due squadre fiorentine: Albacarraia e Chianti Nord. L’Albacarraia ha battuto per 2-1 il Gambassi dopo i tempi supplementari. I padroni di casa si sono portati in vantaggio con una rete segnata dal nuovo entrato Terrafino al 58’. Gli ospiti hanno pareggiato all’85’ con un tiro di Angioli deviato. Il gol decisivo porta la firma di Tommaso Reale al 113’.

Il Chianti Nord, invece, ha superato per 3-1 la Resco Reggello nei 90’ regolamentari. Per i locali a segno Fiumi su rigore, Fusi e Frassineti; per gli ospiti rete di Renzi. Nel prossimo turno, in programma mercoledì 24 gennaio, il Chianti Nord affronterà il Bibbiena, mentre l’Albacarraia attende la vincente di Città della sfida fra Capannori e Tempio Chiazzano, che mercoledì scorso è stata rinviata a causa della nebbia.