Alberto Gilardino: dal Siena al Genoa, la crescita di un allenatore

Fa comunque parte del suo passato, il Siena. Dopo aver ricevuto il premio ‘Telenord-Gianni Di Marzio’, l’ex allenatore bianconero Alberto Gilardino si è detto felice di poter proseguire la propria avventura al Genoa, in Serie A: il rinnovo del contratto con il Grifone, ormai imminente, il riconoscimento del bel lavoro svolto in rossoblù, con il raggiungimento di una salvezza tranquilla. L’ex campione del mondo ha anche ripercorso le tappe della propria carriera, che l’hanno portato fino alla massima categoria.

"Quando ho iniziato la carriera da allenatore non importava la categoria – le sue parole –, ma volevo capire se fosse una cosa che potevo fare in futuro e mi sono buttato a capofitto in Serie D, poi in Lega Pro a Vercelli e poi a Siena in D e Lega Pro. E infine sono arrivato alla Primavera del Genoa perché in quel momento mi sembrava la cosa giusta. Ed è andata come tutti sappiamo".