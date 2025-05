Alberto Marini: il gol decisivo per la salvezza del Terranuova Traiana in Serie D

"Il gol più importante della mia carriera". Così Alberto Marini ha descritto la rete messa a segno domenica nel playout tra Terranuova Traiana e Figline, match che ha visto i biancorossi prevalere per 1-0 e guadagnarsi la permanenza in serie D per la seconda stagione consecutiva. Il suo eurogol di collo destro dalla distanza ha spalancato la porta della salvezza al club di piazza Coralli. "Siamo veramente contenti - ha spiegato - perché questo risultato è il coronamento del percorso iniziato lo scorso anno".

Poteva bastare un pareggio, ma alla prima occasione utile il classe 1999 centrato il bersaglio siglando la rete del vantaggio per i locali. "Sapevamo che anche il Figline possiede al suo interno una rosa ricca di individualità importanti - ha sottolineato - e allo stesso tempo la partita si sarebbe sbloccata con un singolo episodio. Così è stato".

Un ex Figline che ha condannato i gialloblù alla retrocessione in Eccellenza. "Mi dispiace molto. Seppure abbia trascorso solo sei mesi in città, lì ho avuto l’opportunità di ritrovare la serenità. Purtroppo il calcio ti mette di fronte a queste situazioni, ma dobbiamo sempre lavorare per la squadra che rappresentiamo. E da sangiovannese, aver costretto anche gli azzurri alla retrocessione, per me è stato un colpo al cuore".

Marini ha lasciato intendere di voler legare il proprio destino calcistico a Becattini. Sicuramente, sul futuro del centrocampista, peseranno le scelte che farà il tecnico figlinese. "Se dovesse rimanere anche lui, qualche possibilità in più c’è". Oggi appuntamento al Matteini per il rompete le righe, qualche giorno di riposo e poi si inizierà a preparare il prossimo campionato.

Francesco Tozzi