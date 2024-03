Alboni e Mordini, il Corticella sorride ancora. La zona playoff resta a sole due lunghezze

Dopo due sconfitte consecutive contro Aglianese e Carpi, torna alla vittoria il Corticella di Alessandro Miramari. In un ‘Biavati’ reso pesantissimo dalla pioggia incessante, i biancazzurri sono riusciti ad avere la meglio della Sammaurese. Grazie a questo successo, arrivato contro una squadra inguaiata nelle retrovie, bomber Trombetta e compagni si mantengono al sesto posto e a due sole lunghezze di distacco dalla zona playoff.

La prima occasione dell’incontro è di stampo locale: al 13’ Amayah si libera bene all’interno dell’area e lascia partire una conclusione che il portiere è bravissimo a deviare in corner in spaccata. È il preludio al vantaggio, che arriverà due giri di orologio più tardi: sugli sviluppi di un corner, Alboni stacca bene sul secondo palo e, con un’imperiosa incornata, gonfia la rete.

Il Corticella sembra controllare bene, ma, al 26’, la Sammaurese trova il pari. Bonetti commette fallo in area su Capicchioni e l’arbitro non può far altro che decretare il penalty. Sul dischetto si presenta il grande ex di giornata Campagna che, con freddezza, non lascia scampo a Martelli. Metabolizzato lo choc per l’inaspettato pareggio, il Corticella riordina le idee e torna a premere con continuità alla ricerca del nuovo vantaggio: al 36’ Cavacchioli fa il vuoto sul suo out di competenza e lascia partire un preciso cross che l’accorrente Suliani spedisce di un soffio alto.

Nella ripresa, la pioggia si spegne, ma il campo resta pesantissimo. I padroni di casa continuano a spingere alla ricerca dei tre punti e, al 20’, gli sforzi profusi producono i frutti sperati. Casadei lavora un gran pallone sulla trequarti e lo mette in mezzo per Mordini che, in acrobazia, sigla il 2-1. A cinque dalla fine il Corticella sfiora il tris: Mordini imbecca splendidamente Lo Giudice che lascia partire una conclusione che sfuma a lato.