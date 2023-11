Alessandro. "Grato di indossare questa maglia»

La forza di Danilo Alessandro, lo spogliatoio compatto, l’entusiasmo dei tifosi. Eccolo il bello del calcio. L’attaccante rossoblù – non ne ha fatto mistero nel dopo gara con il Termoli – sta attraversando un momento delicato che nulla ha a che vedere con il campo anche se poi ci si sono messe anche queste di difficoltà, dall’infortunio ai due rigori sbagliati. Pesa e tanto quel gol che ha spianato la strada alla Samb verso il successo con il Termoli. Su Instagram lo stesso attaccante ha pubblicato una storia che dice tutto: il bacio alla maglia. "L’ho baciata come ogni mio singolo compagno – ha scritto –, non lo so come andrà a finire perché nel calcio nulla è scontato ma una cosa è certa ringrazierò sempre chi mi ha dato la possibilità di indossarla". E ora testa a Notaresco. La squadra ha ripreso subito gli allenamenti. Terminata in meno di un’ora dall’apertura della prevendita la dotazione di 300 biglietti messi a disposizione dei tifosi della Samb. La società ha provato a chiederne altri ma per capienza del settore non ne potranno essere messi in vendita altri. Non ci sarà la diretta Facebook.